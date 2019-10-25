فوائد الخل الأبيض.. يعالج اللدغات ويرطب البشرة

فوائد الخل الابيض، لا تتوقف عند استخدامات الطهي، فوائد الخل الابيض متعددة حيث يستخدم للتنظيف فهو يخفض الشحوم ويطهر السطح ويزيل الروائح الكريهة دون ترك أي مخلفات كيميائية ضارة، وأخرى للصحة، كما أن استخدامات الخل الشائعة تتمثل فى صنع صلصة السلطة، ونظرا لتعدد فوائده نرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد الخل الابيض.



فوائد الخل الابيض



1- يعمل الخل الابيض على قتل البكتريا الموجودة فى اللحمة، وذلك من خلال نقع اللحم فى ماء وخل.



2- كما يستخدم الخل الابيض فى غلي البيض، حيث يحافظ الخل على البيض معًا أثناء طهيه ويمنع الفوضى الناتجة عن البيض المتشقق، كما أنه يساعد على قشر البيض بسهولة عندما تكون جاهزًا للاستخدام.



3- يعمل على تنظيف الفواكه والخضروات الطازجة، حيث يذوب الخل، الشمع الذي قد يكون طلاء السطح ويزيل بقايا المبيدات، فضلا عن شطف الخضروات والفواكه جيدا بالماء الدافئ.



4- يعمل على بقاء الجبنة طازجة لفترة أطول، وذلك من خلال نقع قطعة قماش نظيفة في الخل واستخدمها لفّ الجبنة، فالقماش المغطى بالخل يمنع الجبن من الجفاف ويمنع العفن من النمو على السطح.



فوائد الخل الابيض الصحية



1- استخدم الخل لعلاج التهاب الحلق الناجم عن السعال ونزلات البرد، من خلال الغرغرة مع كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح وعصير ملعقة صغيرة من الملح المضافة.



2- تبييض الأسنان، حيث ن تنظيف الاسنان مرة واحدة في الأسبوع بفرشاة أسنان مغموسة في الخل الأبيض المقطر وصودا الخبز سوف تبقي أسنانك بيضاء وتدمر البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.



3- تليين بشرتك، حيث يزيل الخل الزيوت الزائدة والجلد الميت، وترك بشرتك ناعمة وسلسة.



4- تنظيف الأظافر باستخدام كرة قطن مغموسة بالخل الأبيض المقطر حيث ينظف الزيوت المتبقية و يساعد دوام المانيكير لفترة أطول ويقلل التقطيع.



5- القضاء على القشرة، فـ الخل الأبيض هو علاج منزلي سريع وفعال لفروة الرأس الجافة والقشرة.



6- تطهير القدمين من الفطريات من خلال نقع قدميك في ماء خل مخفف لبضع دقائق، وسوف تساعد على محاربة الفطريات القدم و الفطريات أظافر .



7- إزالة تراكم منتجات الشعر، والعمل على نظافة الشعر وبالتالى سيكون أنظف وأكثر إشراقا.



8- علاج لدغات الحشرات واللسعات، حيث يستخدم غسول من الخل الأبيض للسعات البعوض ولسعات الحشرات حيث يوقف اللدغة والحكة بينما يطهر المنطقة ويساعدها على الشفاء.



مصدر المعلومات موقع tipsbulletin.