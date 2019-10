اعتقال مقيم آسيوي بتهمة التحرش فى السعودية.. فيديو

View this post on Instagram

تمكنت الجهات الأمنية في السعودية من إلقاء القبض على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة متعمداً تصوير موظفة حيث تم تداول المقطع ليظهر إشارات الشاب للتحرش بالموظفة، بعد ردود فعل غاضبة و مطالبات بالقبض عليه. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #تبوك #سعوديات #حوادث #تحرش #منقبة #محجبة #القبض #متحرش #سفاح_القاصرات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #news #saudiarabia #saudi #accidents #video #trend