Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقال مقيم آسيوي بتهمة التحرش فى السعودية.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:20 م
سمر صالح
ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم آسيوي الجنسية وهو يصور نفسه وبيده وردة، وخلفه موظفة منقبة تتحدث عبر الهاتف، فيما بدا أنه تحرش غير مباشر، وفق صحيفة "سبق" السعودية.


ولم يتم الكشف عن ملابسات المقطع المتداول، خاصة وأن المقيم آسيوي الجنسية، ولم يتضح مقصده من كلامه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر فيه شخص آسيوي يعمل في أحد الأماكن وبيده وردة حمراء، ويتحدث بلغته، ثم يقبل الوردة، فيما كانت خلفه موظفة منقبة تتحدث عبر الهاتف، ولا تبدو أنها لاحظت تصويره.

وانقسم ناشطون بشأن اتهام المقيم بالتحرش، فمنهم من لم ير أي سلوك ينم بشكل واضح عن أي تحرش، خاصة أنه اكتفى بحمل وردة، في حين اعتبر الآخرون أن تعابيره وقبلته للوردة فيها تلميح على الموظفة وتحرش غير مباشر بها.
View this post on Instagram

تمكنت الجهات الأمنية في السعودية من إلقاء القبض على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة متعمداً تصوير موظفة حيث تم تداول المقطع ليظهر إشارات الشاب للتحرش بالموظفة، بعد ردود فعل غاضبة و مطالبات بالقبض عليه. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #تبوك #سعوديات #حوادث #تحرش #منقبة #محجبة #القبض #متحرش #سفاح_القاصرات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #news #saudiarabia #saudi #accidents #video #trend

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربط إيده ورجله وصوره.. أب يعذب ابن طليقته بطريقة قاسية.. فيديو

شاهد.. شباب يتحرشون بفتاة في أحد المولات

بشريحة محمول.. آسيوي يستولي على 2.8 مليون درهم من حساب رجل أعمال بالإمارات

تحرش بـ وردة.. القبض على أسيوي تعمد تصوير موظفة بالسعودية

ترشيحاتنا

شاهد .. الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة .. مستندات

قرار جديد بشأن ملف قضية فتاة العياط المتهمة بتمزيق جسد سائق حاول اغتصابها

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

هطول أمطار غزيرة تربك حركة النقل والمواصلات بالغربية..صور

الأرصاد تكشف طبيعة طقس القاهرة اليوم.. فيديو

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر .. ياسمين صبرى بفستان طويل أمام حمام السباحة

بإطلالة رياضية ... منة فضالى تتحدى الأمطار فى الجيم

بـ ملابس كاجوال.. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها