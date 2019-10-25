اعتقال مقيم آسيوي بتهمة التحرش فى السعودية.. فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم آسيوي الجنسية وهو يصور نفسه وبيده وردة، وخلفه موظفة منقبة تتحدث عبر الهاتف، فيما بدا أنه تحرش غير مباشر، وفق صحيفة "سبق" السعودية.ولم يتم الكشف عن ملابسات المقطع المتداول، خاصة وأن المقيم آسيوي الجنسية، ولم يتضح مقصده من كلامه.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر فيه شخص آسيوي يعمل في أحد الأماكن وبيده وردة حمراء، ويتحدث بلغته، ثم يقبل الوردة، فيما كانت خلفه موظفة منقبة تتحدث عبر الهاتف، ولا تبدو أنها لاحظت تصويره.وانقسم ناشطون بشأن اتهام المقيم بالتحرش، فمنهم من لم ير أي سلوك ينم بشكل واضح عن أي تحرش، خاصة أنه اكتفى بحمل وردة، في حين اعتبر الآخرون أن تعابيره وقبلته للوردة فيها تلميح على الموظفة وتحرش غير مباشر بها.