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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إتاحة اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2025 بهذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة لإداء اختبارات القدرات

* ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
* الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

* غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

* ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

ويستعرض موقع صدي البلد،  أدوات تحتاجها قبل امتحان القدرات 2025 في الكليات التربية الفنية

1- أقلام رصاص متنوعة وبدرجات مختلفة، (لأن الطالب يظلل الرسم أبيض وأسود).

2- أقلام فلوماستر.

3- ألوان (أقلام خشب ألوان متنوعة - وألوان فلوماستر).

4- أستيكة عادية.

5- استيكة فحم.

6- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل) والتي يستعملها في التصميم الابتكاري، موضحًا أن الموضوع الابتكاري يشكل (بوستر أو إعلان أو كارت أو عملة.. إلخ)، ويتطلب توظيفا خاصا للكتابة والألوان داخل التصميم، مع أخذ مثلث كبير في امتحان قدرات فنون تطبيقية، ومنقلة، ومسطرة كبيرة، لأن امتحان فنون تطبيقية يركز على المنظور الهندسي.

طلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي الثانوية العامة

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