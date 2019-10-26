لبنان.. شبح الاستقالة يطارد الحريري

قالت وسائل إعلام لبنانية خلال الساعات الماضية إن رئيس الحكومة سعد الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة.



ونقلت "ام تي في" عن مصادر قولها ان قرار الاستقالة اتخذ خلال لقاء الرئيسين ميشال عون والحريري، بعد نصائح اسديت من الداخل والخارج.



وأوضحت أن الاتصالات تجري لتشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ١٤ وزيرا من الاختصاصيين ضمن اتفاق سياسي، مشيرة إلى أن الاستقالة ستعقب انجاز الاتفاق على أعضاء الحكومة الجديدة، التي سيكلف الحريري تشكيلها من غير السياسيين.



لكن مصادر مقربة من سعد الحريري نفت نيته الاستقالة، مؤكدة أنه مستمر في تحمل مسؤولياته "لإيصال البلد إلى بر الأمان".



ويشهد لبنان لليوم التاسع على التوالي احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية مطالبين بإقالة حكومة سعد الحريري.



وغادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قصر بعبدا، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية على خلاف المألوف.



وكان سعد الحريري قد رحب أمس بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.