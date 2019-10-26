بفستان وبالطو.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة لها.



وظهرت رانيا فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود قصير وذات أكمام طويلة، ولكن لا يحمل التصميم أى نقوشات ونسقت معه بالطو طويل باللون الرمادى، ما منحها إطلالة جذابة وأنيقة.



وانتعلت رانيا منصور بوت طويل يصل أعلى الركبة، وأكملت إطلالتها بقبعة ملفتة باللون الأسود، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة والمتناسقة مع ملامحها.



