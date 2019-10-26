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رياضة

شوقي غريب يطمئن على نجم المقاولون العرب قبل أمم أفريقيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:10 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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يسرى غازى
حرص شوقي غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، على التواصل مع مسئولي نادي المقاولون العرب؛ من أجل الاطمئنان إلى جاهزية طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل.

كان طاهر محمد طاهر تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الإنتاج الحربي وغاب عن معسكر المنتخب الأولمبي الماضي قبل اكتمال شفائه خلال الأيام الماضية.

وجرى الاتفاق بين شوق غريب ومسئولي المقاولون العرب على إشراك طاهر محمد طاهر فى التدريبات لصفوف ذئاب الجبل من أجل التحاقه بالمنتخب الأوليمبي والمشاركة في نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أعلن عن مواعيد جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب، من دور المجموعات، وحتى المباراة النهائية والتى جاءت على النحو التالي: 

مباريات المجموعة الأولى

الجمعة 8 نوفمبر

16:00 مصر vs مالي

19:00 الكاميرون vs غانا

الاثنين 11 نوفمبر

16:00 مالي vs الكاميرون

19:00 غانا vs مصر

الخميس 14 نوفمبر

19:00 مصر vs الكاميرون

19:00 مالي vsغانا

مباريات المجموعة الثانية

السبت 9 نوفمبر

16:00 نيجيريا vs كوت ديفوار

19:00 جنوب افريقيا vs زامبيا

الأربعاء 12 نوفمبر

16:00 كوت ديفوار vs جنوب افريقيا

19:00 زامبيا vs نيجيريا

الجمعة 15 نوفمبر

19:00 كوت ديفوار vs زامبيا

19:00 نيجيريا vs جنوب افريقيا

مباريات نصف النهائي

الخميس 19 نوفمبر

16:00 أول المجموعة الأولى vsثاني المجموعة الثانية

19:00 أول المجموعة الثانية vsثاني المجموعة الأولى

مباريات المركز الثالث والنهائي

الجمعة 22 نوفمبر

15:30 الخاسران في مباراتي نصف النهائي

19:00 يتواجه الفائزان في مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية لتحديد البطل


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