ضحية جديدة.. مصرع طالب صعقا بالكهرباءبسبب الامطار فى البحيرة

لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء إثر ملامسته ماسورة غاز بداخل منزله بقرية مستناد بمركز شبراخيت بها ماس كهربائي وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة



تلقت اللواء الأجهزة بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بمصرع طفل بسبب ماس كهربائى في ماسورة غاز منزلى بقرية مستناد بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة الطالب عبدالله مبروك الكومي، 14 سنة اثر حدوث ماس كهربائي فى ماسورة غاز أغرفتها مياه الأمطار.



و تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

