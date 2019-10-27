شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، من تطور الإعصار «كيار» ليصل من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة ليهدد الدول المطلة على بحر العرب.
وأفادت الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة، في تقريرها اليوم، الأحد، بأن الحالة المدارية لإعصار «كيار » في بحر العرب تطورت من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة عند خط عرض 17.0 درجة شمالا، وخط طول 68.2 درجة شرقا.
وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح حول مركز الإعصار بلغت 124 - 130 عقدة (230 - 240 كم/س)، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يتطور الإعصار خلال الـ 24 ساعة المقبلة إلى أعلى درجة له داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالًا، وخط طول 66.3 درجة شرقًا، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وذكر التقرير أن الهيئة تتابع مراقبة الحالة، ومن المقرر أن يتم إصدار البيانات اللازمة حال وقوع أي مستجدات في المنطقة.
وطالبت الهيئة بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان المطلة مباشرة من جهة الجنوب على بحر العرب ما ذكرته الهيئة السعودية في بيانها وحذرت من أن الإعصار قد يصل إلى المرحلة المدارية ليصبح مدمرا.
ونوهت بأنه في إمكان الناس مشاهدة إعصار كيار مُباشرة من خلال صورة الأقمار الصناعية عبر الرابط التالي اضغط هنا
وأفادت الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة، في تقريرها اليوم، الأحد، بأن الحالة المدارية لإعصار «كيار » في بحر العرب تطورت من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة عند خط عرض 17.0 درجة شمالا، وخط طول 68.2 درجة شرقا.
وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح حول مركز الإعصار بلغت 124 - 130 عقدة (230 - 240 كم/س)، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يتطور الإعصار خلال الـ 24 ساعة المقبلة إلى أعلى درجة له داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالًا، وخط طول 66.3 درجة شرقًا، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وذكر التقرير أن الهيئة تتابع مراقبة الحالة، ومن المقرر أن يتم إصدار البيانات اللازمة حال وقوع أي مستجدات في المنطقة.
وطالبت الهيئة بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان المطلة مباشرة من جهة الجنوب على بحر العرب ما ذكرته الهيئة السعودية في بيانها وحذرت من أن الإعصار قد يصل إلى المرحلة المدارية ليصبح مدمرا.
ونوهت بأنه في إمكان الناس مشاهدة إعصار كيار مُباشرة من خلال صورة الأقمار الصناعية عبر الرابط التالي اضغط هنا