جوجل تختار السعودي عبد العزيز حماد كأكبر مؤثر تقني في العالم.. فيديو

تشرّفت قبل قليل بإعلان Google لاسمي كأكبر مؤثر تقني في الإعلام الرقمي عالمياً ضمن برنامج خبراء Google، وذلك ضمن القمّة التي تقيمها Google في مقر الشركة في وادي السليكون بأمريكا.

الحمدلله أولاً وأخيراً pic.twitter.com/JKDVjzqjSK — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) October 26, 2019

اختارت شركة جوجل الأمريكية الخبير التقني السعودي، عبد العزيز الحمادي، كأكبر مؤثر تنقي في الإعلام الرقمي على مستوى العالم.وأعلن الحمادي في تغريدة له على موقع تويتر مرفف بها مقطع فيديو، وقوع الاختيار عليه.وقال الحمادي: "تشرّفت قبل قليل بإعلان جوجل لاسمي، كأكبر مؤثر تقني في الإعلام الرقمي عالميًا ضمن برنامج خبراء Google، وذلك ضمن القمّة التي تقيمها Google في مقر الشركة في وادي السليكون بأمريكا...الحمد لله أولا وأخيرا".ويهتم عبد العزيز الحمادي بنشر تغريدات توعوية في المجال الرقمي، وله ما يقرب من مليون متابع على تويتر، ونشر أكثر من 13 تغريدة في هذا الشأن.