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رياضة

ميلان يصطدم بـ روما في مواجهة نارية بالدوري الإيطالي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
ميلان وروما
ميلان وروما
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محمد السعيد
يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره ميلان، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدروي الإيطالي، بينما يطمح ميلان، في خطف الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره، بعد النتائج الكارثية هذا الموسم.

ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ 12 بـ 10 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الإيطالي بولونيا مع سامبدوريا، أتلانتا مع أودينيزي، تورينو مع كالياري، سبال مع نابولي، فيورنتينا مع لاتسيو.
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