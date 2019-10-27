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توك شو

بشرب من نيلها .. كيف عبر منسق الأمم المتحدة عن حبه لمصر.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:39 م
ريتشارد ديكتس، المنسق
ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
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شيرين عادل
قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، إن مصر من أكبر مقرات العمل لديهم، حيث يوجد أكثر من 2000 موظف يعملون مع عائلتهم فى مصر .

وأكد ريتشارد ديكتس ، خلال إستضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، إن كافة العاملين بمقر الأمم المتحدة فى مصر يكنون كافة الحب والتقدير للشعب المصرى قائلأ : نحن نشرب من مياه النيل ونأكل من خضروات الأرض المصرية " .

وأوضح ريتشارد ديكتس ، إن عاملين مقر الأمم المتحدة بمصر تهتم بنظافة مياه النيل لافتأ إلى إنهم تبنوا مؤخرأ لتنظيف مياه النيل بعائلتهم ، شبابهم وأطفالهم .

وتابع ريتشارد ديكتس ، إن مبادرة تنظيف مياه نهر النيل كان له دلالة وصفة رمزية للتأكيد على أن الأمم المتحدة منظمة ولكنها تضم أناس يهتمون بالبيئة بطريقة عملية ونحارب أيضأ إستعمال البلاستيك فى كافة أغراض الطعام والشراب .
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