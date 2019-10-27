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أخبار العالم

واشنطن وبكين: تقدم جيد في المرحلة الأولى لاتفاق إنهاء الحرب التجارية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:24 م
واشنطن وبكين :تقدم
واشنطن وبكين :تقدم جيد في المرحلة الأولى لاتفاق إنهاء الحرب
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، في بيانين منفصلين، أنه تم إحراز تقدما جيدا في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، الذي يأملان توقيعه الشهر المقبل؛ بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن تحدث نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هيه، إلى الممثل التجاري روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين عبر الهاتف مساء يوم الجمعة، حيث واصلوا البحث عن طرق لإنهاء حرب تجارية استمرت 15 شهرًا أضرت بالاقتصادات حول العالم.

ووفقا لبيان صادر عن شينخوا، اليوم السبت، توصل الجانبان إلى توافق بشأن واردات الولايات المتحدة من الدواجن المطبوخة الصينية ونظام لمراقبة الجودة لمنتجات سمك السلور، وكذلك الصين رفع الحظر على الدواجن الأمريكية، وكيفية تطبيق نظام معلومات الصحة العامة على منتجات اللحوم.

وتابع البيان: "وافق الجانبان على حل المخاوف الأساسية لكلا الطرفين بشكل مناسب".

وأضاف: 'سيعمل ممثلي البلدين على تسريع المحادثات الخاصة بالصفقة التجارية قبل أن يتحدث المديرون عبر الهاتف في المستقبل القريب'.

وفي غضون ذلك، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن المسؤولين "حققوا تقدمًا في قضايا محددة" وكانوا "على وشك الانتهاء من بعض أجزاء الاتفاقية".
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