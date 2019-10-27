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رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقى الفائزين ببرنامج إيدك معانا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:55 م
وزير الرياضة مع الفائزين
وزير الرياضة مع الفائزين ببرنامج دعم المبادرات
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم "الأحد"، مع الفائزين ببرنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" في مرحلته الأولى، بديوان عام الوزارة .

واستعرض الفائزون أمام وزير الشباب والرياضة مبادراتهم والتي وصلت الى 40 مبادرة من بين 165 مبادرة والتي تم تقييمها بخمسة معسكرات شملت جميع محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.

تناقش وزير الشباب والرياضة مع أصحاب المبادرات الفائزة حول كيفية استدامة المبادرات والطرق المثلى لوضع الميزانيات التقديرية للبرامج والمشاريع، بالإضافة إلى كيفية تطوير المبادرات.

وأوضح "صبحي" أن الوزارة داعمة لأفكار الشباب والمبادرات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، مبينًا أن الوزارة تسعى للتوسع أكثر في مجال البرامج التدريبية لأصحاب المبادرات والأفكار التي تخدم المجتمع.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتنوع في مجالات المبادرات المقدمة في مجال حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة السياسية والاجتماعية، والتنمية الرياضية.

وأقيم المعسكر الأول بالقاهرة بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية"، وفازت مبادرات “القلم، حرفتك مشروعك، عربية الحواديت، نتشارك، نماذج المحاكاة، هرتز، Go-V، TEEFLShip، وبمجال مبادرات الأفكار مبادرات، تواصل، Guide your self.

وفي معسكر بورسعيد الذي أقيم بمشاركة محافظات" بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس"، فازت مبادرات"Cycling life, Clean shores Egypt, Read on, SCU Racing، وبمجال مبادرات الأفكار، اتحاد شباب القبائل العربية، الاختلاف بينا مش بالشكل، أصم متمكن، سوا, Aqua suez،Discovery corner.

اما في معسكر الفيوم شاركت محافظات "الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط"، فازت مبادرات" بانوراما بارشا، طور بيتك، وبمجال مبادرات الأفكار، ايزادورا، نورها بالشمس، يلا نزرع، "Life care.

وفي معسكر الأقصر شاركت محافظات "الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج" فازت مبادرات "درع التسامح، الجرعة اليومية من العلوم، وبمجال مبادرات الأفكار، الأمية الثقافية، بجا، بنان، مدينة منسية".

وفي آخر معسكرات البرنامج والذي أقيم بالاسكندرية بمشاركة محافظات" الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية"، فازت مبادرات" Banlastic, Phoenix، بونبوناية سلوكية، حاجات سيدات الخير للتنمية، مشروع ديدوسا، مؤسسة راقودة للفن، وبمجال مبادرات الأفكار مبادرات، معا لنحيا في بيئة أفضل".

يذكر أن المشاركين بالبرنامج سواء تم اختيار مبادراتهم للتأهيل من المرحلة الأولى أو غيرها، فجميعهم لهم امتياز حق العمل بمراكز الشباب المحيطة بهم، بالإضافة إلى الترشح لتمثيل مصر بالمؤتمرات الدولية والمحلية، والاشتراك بالدورات التدريبية بأنشطة الوزارة مجانا، والمشاركة باللقاءات السنوية التي يعقدها البرنامج كل عام.
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