الكنيسة القبطية تصدر أول قاموس للغة الإشارة وتهديه لطلاب مدارس الصم وضعاف السمع

أصدرت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا أول قاموس في الشرق الأوسط للغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع، وهو أيضًا الأكبر من حيث عدد الكلمات والإشارات.



وقررت الإيبارشية منح كل طالب من طلاب مدارس الصم والبكم على مستوى الجمهورية نسخة من القاموس.



ووقع نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية بروتوكولا بهذا الخصوص مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.



واستغرق العمل في إعداد القاموس ثلاث سنوات بمشاركة ٣٠٠ باحث متخصص في لغة الإشارة.