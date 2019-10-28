تسبب في مصرع بائع متجول وإصابة آخر.. إحالة كمسري طنطا للنيابة

أحيل كمسري بقطار إسكندرية أسوان للنيابة العامة؛ بعدما تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر لقفزهما من القطار أثناء سيره بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا لعدم دفعهم تذاكر القطار.





كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مستشفي طنطا الجامعي بوصول شابين أحدهما جثة هامدة والآخر مصاب بجروح خطيرة بعدما أجبرهما كمسري القطار بالقفز أثناء سيرة لعدم دفعهما التذاكر.





وأكد مصدر بسكة الحديد بطنطا، أن الشابين من الباعة الجائلين كانا يستقلان قطارا من مدينة الإسكندرية إلى مدينة أسوان بالدرجة المكيفة وأثناء مرور الكمسري بمدينة طنطا لم يكن معهما تذاكر وأخبراه بأنهما ليسا معهما ثمن التذاكر، فقام بفتح باب القطار أثناء سيره بقرية دفرة وأجبرهما على القفز أو دفع ثمن التذكرة، وقام الشابان بالقفز مما أدي إلي مصرع أحدهما تحت عجلات القطار وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفي الجامعة بطنطا.



