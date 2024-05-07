مهرجان كان السينمائي يتعرض لتهديد الإضراب.. تفاصيل

نشرت تقارير عالمية عن إضراب محتمل في مهرجان كان السينمائي الدولي خلال فعاليات الدورة 77 التي تقام في الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري.



وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج يعكس الوضع غير المستقر للعاملين في المهرجانات السينمائية، الذين ينتقلون بين فترات العمل القصيرة والبطالة.



وقد أوضحت قيادات الإضراب خلال بيان لها: "نظراً للضعف الشديد والحاجة الماسة لحماية وظائفنا، وبعد استشارات وتصويت الأعضاء، ندعو إلى إضراب شامل لكل العاملين في مهرجان كان وفعالياته الموازية".

وتضم المجموعة ما يصل إلى 200 عامل يشملون العاملين في الاختيار الرسمي للمهرجان، سوق الفيلم، والأقسام الموازية، بالإضافة إلى عمال من مهرجانات سينمائية أخرى حول فرنسا في مختلف المدن.



واتهم المعارضون الحكومة الفرنسية بتخفيض مبلغ التعويضات المدفوعة للعمال إلى النصف، وتستعد لإدخال نظام جديد من خلال مرسوم جديد سيصدر في 1 يوليو المقبل.