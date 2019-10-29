بشرى سارة لـ عشاق محمد صلاح

كشف بيبين ليندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، آخر تطورات إصابة محمد صلاح، قبل مواجهة آرسنال، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.



وكان محمد صلاح خرج مصابًا في مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، أول أمس، الأحد، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، بأقدام كل من هندرسون ومحمد صلاح.



وقال بيبين ليندرز خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة آرسنال: "محمد صلاح بخير، استبداله أمام توتنهام جاء بسبب شعوره ببعض الألم في كاحله، لكنه بحالة جيدة حاليا، جميع اللاعبين مستعدون ومتعطشون لللعب".



وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 3 آخرين.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

