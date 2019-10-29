الرباط الصليبي يضرب الدوري المصري.. تعرف على أبرز اللاعبين المصابين

ضربت الإصابات العديد من اللاعبين في الدوري المصري، منذ بداية الموسم الجديد، ولكن ما لفت انتباه الجميع أن الإصابات ليست ضعيفة، حيث إن الرباط الصليبي ضرب العديد من اللاعبين.





وفي هذا التقرير يرصد لكم "صدى البلد" اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الدوري المصري هذا الموسم..





محمود عبد العزيز الزمالك

تعرض محمود عبد العزيز لاعب الزمالك إلى قطع في الرباط الصليبي في مطلع الموسم الحالي من الدوري الممتاز، وأجرى اليوم 29-10-2019 اللاعب الجراحة في ألمانيا وتمت بنجاح.





محمد محمود الأهلي

أصيب محمد محمود لاعب الأهلي للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي، في قدم مختلفة عن التي أصيب بها في المرة الأولى، وتوجه الى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية.





أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الإعلاميين

في مباراة ودية بين الأهلي والإعلاميين تعرض اللاعب أحمد كمال جيلبرتور الى إصابة قوية، وبعد تشخيصها تبين أنها قطع في الرباط الصليبي، بعد تدخل صالح جمعه مع اللاعب في أحد الالتحامات في المباراة.





أحمد عصمت لاعب فريق الشباب بالنادى الإسماعيلى مواليد 2004 لقطع فى الرباط الصليبى

وصلت الإصابات بهذه الإصابة الملعنة التي تدعى الرباط الصليبي، إلى لاعبي الناشئين فتعرض أحمد عصمت لاعب فريق الشباب بالنادي الإسماعيلي مواليد 2004 لقطع في الرباط الصليبي.





أحمد عبد العزيز لاعب إنبي

تعرض اليوم 29-10-2019 لاعب انبي في مران الفريق الى قطع في الرباط الصليبي بد أن تدخل معه احد لاعبي الفريق.



