بعد إطلاقها في السوق المصرية .. تعرف على مميزات وأسعار Volvo XC90

أطلقت عز العرب اليوم وكيل فولفو في مصر سيارة Volvo XC90 الجديدة، والتي تتميز بانها أقوى محرك في فئتها بقوة 254 حصان وعزم 350 .



تتميز السيارة بمقصورة فاخرة وشاشة TFT ملونة و Touch screen 9بوصة ونظام صوت مصمم خصيصا وخيارات متعددة لفرش السيارة وبثلاث انوع من المقابض جلد وجلد رياضي وكريستال .





وتتميز السيارة بان الكرسي الأمامي متحرك للحماية من الاستصدام بجانب استشعار الطريق





وتتراوح اسعار السيارة بين 690 و 795 ألف جنيه، الفئة للأولي انسكريشين بقيمة 795 ألف جنيه والفئة الثانية ار- ديزين بقيمة 795 ألف جنيه والفئة الثالثة مومنتيم بقيمة 695 ألف جنية

