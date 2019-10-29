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سيارات

بعد إطلاقها في السوق المصرية .. تعرف على مميزات وأسعار Volvo XC90

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:29 م
تعرف على مميزات
تعرف على مميزات وأسعار Volvo XC90
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آية الجارحي
أطلقت عز العرب اليوم وكيل فولفو في مصر سيارة Volvo XC90 الجديدة، والتي تتميز بانها أقوى محرك في فئتها بقوة 254 حصان وعزم 350 .

تتميز السيارة بمقصورة فاخرة وشاشة TFT ملونة و Touch screen 9بوصة ونظام صوت مصمم خصيصا وخيارات متعددة لفرش السيارة وبثلاث انوع من المقابض جلد وجلد رياضي وكريستال .


وتتميز السيارة بان الكرسي الأمامي متحرك للحماية من الاستصدام بجانب استشعار الطريق


وتتراوح اسعار السيارة بين 690 و 795 ألف جنيه، الفئة للأولي انسكريشين بقيمة 795 ألف جنيه والفئة الثانية ار- ديزين بقيمة 795 ألف جنيه والفئة الثالثة مومنتيم بقيمة 695 ألف جنية
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إطلاق فولفو volvo xc40 بتصميم جديد في مصر اليوم

عزالعرب تطلق Volvo XC40

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