أول زيارة إلى الحريري عقب تقديم استقالته.. صور

استقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، في بيت الوسط، عقب تقديمه استقالته مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبد اللطيف دريان.





كما التقى الحريري، في بيت الوسط كلا من رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، ورئيس الحكومة الأخر فؤاد السنيورة.





وكان الحريري قد تقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك في محاولة منه لتهدئة الشارع اللبناني المنتفض منذ فترة طويلة.





وأعرب الحريري عن ارتياحه الكامل لما قدمه إلى لبنان وشعبه، وذلك عقب تقديمه استقالته.



