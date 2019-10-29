Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول زيارة إلى الحريري عقب تقديم استقالته.. صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
استقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، في بيت الوسط، عقب تقديمه استقالته مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبد اللطيف دريان. 

كما التقى الحريري، في بيت الوسط كلا من رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، ورئيس الحكومة الأخر فؤاد السنيورة. 

وكان الحريري قد تقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك في محاولة منه لتهدئة الشارع اللبناني المنتفض منذ فترة طويلة.

وأعرب الحريري عن ارتياحه الكامل لما قدمه إلى لبنان وشعبه، وذلك عقب تقديمه استقالته.

وقال الحريري من بيت الوسط، محل إقامته، عقب تقديم استقالته: " إن شاء الله نخرج من هذا المأزق ومرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني".
أول زيارة إلى الحريري عقب تقديم استقالته.. صور
أول زيارة إلى الحريري عقب تقديم استقالته.. صور
أول زيارة إلى الحريري عقب تقديم استقالته.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أول رد فعل من تركي آل الشيخ على استقبال الخطيب لمندوبه الشخصي

بالأسماء.. تفاصيل حادث تصادم قطار بسيارة بالأقصر

تعليق جرىء من نبيل الحلفاوي على حادث شهيد تذكرة القطار

الفيديو الأخير قبل وفاة "كاباكا" شهيد تذكرة قطار الإسكندرية .. شاهد

بشرى سارة لـ عشاق محمد صلاح

شاهد.. استقبال حار من فايلر ولاعبي الأهلي لـ حماصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون