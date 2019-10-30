مصر فيها أتوبيسات كهرباء.. الوزراء يستقلونها والفنانون يقودونها.. العصار: تجميع 450 أتوبيسا خلال ٢٠٢٠.. وسفير الصين: إمكانيات مصر تؤهلها لتكون الأولى لتصدير هذه المركبات.. صور

الوزراء والمحافظون يستقلون أول أتوبيس كهربائي في مصر

فنانون يقودون سيارة كهربائية خلال احتفالية مشروع توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر

مخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بـ 48 أتوبيسًا بداية العام المقبل

تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال العام ٢٠٢٠ بمصر محليا

استمرار تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%

احتفل عدد من المشاركين في احتفالية تدشين أول أتوبيس كهربائي في مصر ضمن مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، بتجربة السيارة الكهربائية التي صنعتها شركة e-motin، منهم الفنانة يسرا وسالي عبد السلام وعدد من المسئولين.وحرصت الفنانة يسرا وسالي عبد السلام على قيادة السيارة الكهربائية خلال احتفالية مشروع توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، بعد استماعهم إلى شرح ومواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما وبالأتوبيسات التي تم توريدها من الصين.وشارك في الاحتفال المهندس يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، وما رينتو، رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، ورئيس مجموعة شركة فروتون العالمية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT، ولياو ليتشينج، سفير الصين في مصر، ولي واي، رئيس مجلس إدارة شركة بكين بالكونجرس الأمريكي، والفنانة يسرا والفنانة نشوى مصطفى والفنان أحمد فاروق وسالي عبد السلام.وتم عرض عدد من السيارات الكهربائية وأول أتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أتوبيسا من الصين كدفعة أولى، وتم شرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية - بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بـ 48 أتوبيسًا خلال مطلع العام المقبل، ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال العام 2020 بمصر محليا، ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.واستقل المشاركون في احتفالية تدشين أول أتوبيس كهربائي في مصر، بينهم مسئولون وفنانون مصريون وعالميون، الأتوبيس والسير به، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.وصعد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والنائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أركان حرب محسن المحلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، وشركة مواصلات مصر، وممثلو هيئة النقل العام بالمحافظات، لخوض أول تجربة للأتوبيس كهربائي.وشاركهم أيضا؛ وما رينتو، رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، ورئيس مجموعة شركة فروتون العالمية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT، ولياو ليتشينج، سفير الصين في مصر، ولي واي، رئيس مجلس إدارة شركة بكين بالكونجرس الأمريكي، والفنانة يسرا والفنانة نشوى مصطفى والفنان أحمد فاروق وسالي عبد السلام.جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي احتفلت بتدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذا ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.يأتي الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.وتم عرض أول أتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أتوبيسا من الصين كدفعة أولى، وتم شرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية - بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بـ 48 أتوبيسًا خلال مطلع العام المقبل، ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال العام ٢٠٢٠ بمصر محليا، ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.