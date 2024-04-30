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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: نسابق الزمن لإعادة الهيكلة في كل شيء خاص بالعمل الدعوي

صدى البلد

أكد  د.  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا نسابق الزمن لإعادة الهيكلة في خطة ابعمل الدعوي و في كل شيء ،  لافتا إلى أن أولى خطوات الهيكلة كانت بمجالس الحديث والكراسي العلمية على يد نخبة من كبار العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى.  

وأضاف جمعة في لقائه بأعضاء اللجنة الإعلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يوجد أي دولة في العالم بها عدد يضاهي عدد الواعظات الموجود في الأزهر والأوقاف.

وأوضح الوزير أن الوعظات بالأوقاف بلغ عددهم حتى الآن 52 واعظة معينة و 639 واعظة معتمدة بإجمالي 691 واعظة،  منهم 38 أستاذة جامعية بينهم عميدات ورؤساء أقسام بالجامعات،  وكذلك بينهم 42 واعظة حاصلة على الدكتوراة.

وتعقد وزارة الأوقاف المؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي بعنوان " مؤتمر الواعظات الأول " وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية،  وذلك في 5 مايو المقبل لمدة يوم واحد.

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