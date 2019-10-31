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توك شو

جهاز الخدمة الوطنية: مشروعاتنا تساهم في توفير احتياجات السوق المحلية.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
اللواء مصطفى أمين،
اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
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قسم التوك شو
قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يسعى بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساهمة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من الخدمات جميع المجالات التي تتماشى مع خطط التنمية الشاملة في مصر.

وأوضح اللواء مصطفى أمين، خلال فعاليات افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أن مجمعات الصناعات الثقيلة والمتخصصة كالأسمنت وحديد التسليح والرخام والجرانيت والأسمنت والكيماويات المختلفة تهدف إلى المساهمة في توفير احتياج السوق المحلية منها، والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد منها.

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة شهدت في أغسطس الماضي افتتاح المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة الذي يتكون من 9 مصانع.

جدير بالذكر أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنشئت عام 1972 وهي شركة متخصصة في الصناعات الكيماوية، وصناعة الأسمدة، والغازات الصناعية، والطبية، والمبيدات الحشرية.
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