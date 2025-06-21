تفاصيل برنامج تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان 2025

أطلقت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان برنامجًا متميزًا تحت عنوان: "الاقتصاد المنزلي للتدريس لذوي الاحتياجات الخاصة"، بهدف إعداد كوادر أكاديمية وتربوية متخصصة في تقديم الدعم التعليمي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وذلك في إطار جهود جامعة حلوان لدعم التعليم الدامج وتمكين فئات المجتمع المختلفة.

أهداف البرنامج

يركز البرنامج على تأهيل المعلمين للعمل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال:

إعداد معلمين يمتلكون الكفاءة التربوية والمهنية لتدريس مقررات الاقتصاد المنزلي لطلاب مدارس التربية الخاصة.



- تنمية المهارات الحياتية لدى ذوي الإعاقات المختلفة، بما يُسهم في دمجهم في المجتمع وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية.

- تلبية احتياجات مؤسسات التعليم والخدمات المجتمعية من الكفاءات المؤهلة علميًا وعمليًا في مجال التربية الخاصة.

- تعزيز دور الاقتصاد المنزلي في دعم الفئات الخاصة من خلال استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، واتباع استراتيجيات تدريس مرنة تتناسب مع كل حالة.

- دعم وتطوير البحث العلمي في مجالات الإعاقة والتأهيل والتدريس الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات البرنامج

يمنح الطالب خبرة عملية من خلال التدريب الميداني في مدارس ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، منها:

مدارس التربية الفكرية

مدارس المكفوفين

مدارس الصم والبكم

مراكز التأهيل المجتمعي

يركز البرنامج على توظيف الاتجاهات التربوية الحديثة، وابتكار أساليب تقويم مناسبة للفئات المستهدفة.

إتاحة فرص عمل واسعة لخريجي البرنامج في:

مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم.

مراكز التأهيل والتدريب لذوي الاحتياجات.

مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتأهيل ودعم ذوي الهمم.

شروط القبول في البرنامج

أن يكون الطالب مرشحًا للالتحاق بكلية الاقتصاد المنزلي من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

يقبل البرنامج:

طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

الطلاب الوافدين ممن تم تحويلهم من إدارة الوافدين بالكليات المناظرة.

اجتياز المقابلة الشخصية يعتبر شرطًا أساسيًا للقبول في البرنامج.



نظام الدراسة

مدة الدراسة: 8 مستويات دراسية (4 سنوات).

عدد الساعات المعتمدة: 145 ساعة.

يمنح الخريج درجة البكالوريوس في الاقتصاد المنزلي – تخصص تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة.