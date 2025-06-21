قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوف هتشتريها بكام | هبوط أسعار الدواجن الآن في الأسواق
نشأت الديهي يهاجم البرادعي: “كان سببًا في احتلال العراق واليوم يتحدث عن بلقنة المنطقة”
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
الصيف بدأ.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة
مصرع 3 وإصابة 6 في حادث تصادم بكفر الشيخ .. صور
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعدة بندر عباس البحرية الإيرانية
هل تؤثر حرب إيران وإسرائيل على الطقس؟ رد حاسم من الأرصاد
أستاذ زائر في الناتو: إسرائيل ترى أن إيران باتت قادرة على التحول النووي
4 أجزاء في الفراخ تحتوي سمومًا قاتلة.. احذر تناولها
وزير الخارجية يشدد على أهمية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
الرئيس الإيراني: لن نقبل بتصفير النووي الخاص بنا
بوروسيا دورتموند يفوز على صن داونز 4-3 في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقدر سوا .. المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحتفل بانتهاء العام الدراسي

الجمعية المصرية
الجمعية المصرية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اختتمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد (ADVANCE) فعاليات العام الدراسي 2024/2025 باحتفالية كبرى تحت شعار “نقدّر سوا”، وذلك في المركز الأوليمبي بالمعادي، وسط أجواء ملؤها الفخر والفرح والتقدير.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات العامة، وممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب أسر الأطفال والشباب من ذوي التوحد والإعاقات النمائية، حيث جاءت المناسبة تتويجًا لعام كامل من العمل الجاد، والبرامج النوعية، والنجاحات المتعددة في مجالات التعليم، التأهيل، الدمج، التوعية، والدعم النفسي والصحي.

وقدّم طلاب الجمعية فقرات فنية وإيقاعية عكست مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة وفرق العمل والشركاء ممن أسهموا في إنجاح برامج الجمعية على مدار العام.

وفي كلمتها التي أُلقيت خلال الحفل، أكدت الأستاذة مها هلالي، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، أن شعار الحفل "نقدّر سوا" يُعبّر عن جوهر رؤية الجمعية في تعزيز الشراكة المجتمعية والتقدير المتبادل، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات هذا العام هو ثمرة لجهد جماعي أصيل. وقالت:

   “نحتفل اليوم بنهاية سنة مميزة جدًا في مشوارنا – سنة مليئة بالتحديات، لكن الأجمل أنها كانت مليئة بالإنجازات اللي تجعلنا نبتسم ونفخر من القلب.. كل ما تحقق هو ثمرة تعب وجهد جماعي حقيقي. مش مجهود شخص، ولا قسم، لكن منظومة متكاملة، مؤمنة برسالة، وشغوفة بالتغيير.”

وأضافت هلالي أن الجمعية تمكنت من تخطي تحديات التمويل بفضل جهود التبرعات المجتمعية، ودعم المؤسسات، مثمّنة مساهمات كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وغيرهم من الشركاء.
أبرز إنجازات ADVANCE لعام 2024/2025:

الحصول على اعتماد رسمي من QABA لتقديم برامج تحليل سلوكي تطبيقي (ABA)، ما يُعد خطوة نوعية في تطوير برامج الجمعية.

   تنفيذ البرنامج العملي الأساسي لتدريب المتخصصين على العمل مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المشابهة.

   تنفيذ برنامج "التدريب من أجل التوظيف" لطلاب الجمعية في مؤسسات ومواقع متنوعة، منها:
   مكتبة مدينة نصر، مكتبة القاهرة الكبرى، فندق هلنان لاند مارك، سوبرماركت Spinneys، ومركز الجامعة الألمانية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

   تنظيم الحملة السنوية الـ21 لتقبل التوحد، التي شملت:
   • ماراثون جامعة المستقبل بمشاركة 80 طالبًا.
   • المعرض الإبداعي الـ21 في مركز الهناجر بدار الأوبرا.
   • ندوة “أنا كما أنا” برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
   • المؤتمر العلمي التوعوي الـ21 بكلية الأميرة فاطمة – جامعة القاهرة.

   تنظيم احتفاليات توعوية ومجتمعية في جامعات المستقبل، الألمانية، والبريطانية، لتعزيز قبول الاختلاف ودعم دمج ذوي التوحد.

   توسيع الشراكات التعليمية مع جامعات مرموقة (الجامعة البريطانية، جامعة نيو جيزة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، لاستقبال طلابهم في تدريب عملي داخل الجمعية.

   تمكين أكاديمي فعّال من خلال تنظيم امتحانات محو الأمية لعدد من طلاب الجمعية.

   تنظيم قوافل طبية متخصصة بمركز التقدم للكشف على الأسنان والعيون بدعم من شركات طبية متخصصة.

   تنفيذ مبادرات تطوعية، منها التعاون مع بنك الطعام المصري في تعبئة أكثر من 1000 شنطة إفطار رمضان.

   رحلات ثقافية ومجتمعية شملت زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومتاحف فنية من بينها متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم، إلى جانب استقبال وفود طلابية من الجامعات المصرية.

الجمعية المصرية وزارة التضامن العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة

500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الاكتئاب

مع امتحانات الثانوية العامة .. هذه الأطعمة تعالج الاكتئاب

السكري

نوع خضار رخيص يمنع السرطان والسكري .. اكتشفه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

بالصور

غير متوقع.. طعام شهير يعالج انقطاع الطمث وارتفاع الكوليسترول

الوزن
الوزن
الوزن

عشان البكتيريا والميكروبات.. طريقة تنظيف مبرد المياه

مبرد المياه
مبرد المياه
مبرد المياه

حادث مؤسف في مدرجات باريس سان جيرمان وبوتافوجو بكأس العالم للأندية

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد