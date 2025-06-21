نقدر سوا .. المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحتفل بانتهاء العام الدراسي

اختتمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد (ADVANCE) فعاليات العام الدراسي 2024/2025 باحتفالية كبرى تحت شعار “نقدّر سوا”، وذلك في المركز الأوليمبي بالمعادي، وسط أجواء ملؤها الفخر والفرح والتقدير.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات العامة، وممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب أسر الأطفال والشباب من ذوي التوحد والإعاقات النمائية، حيث جاءت المناسبة تتويجًا لعام كامل من العمل الجاد، والبرامج النوعية، والنجاحات المتعددة في مجالات التعليم، التأهيل، الدمج، التوعية، والدعم النفسي والصحي.

وقدّم طلاب الجمعية فقرات فنية وإيقاعية عكست مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة وفرق العمل والشركاء ممن أسهموا في إنجاح برامج الجمعية على مدار العام.

وفي كلمتها التي أُلقيت خلال الحفل، أكدت الأستاذة مها هلالي، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، أن شعار الحفل "نقدّر سوا" يُعبّر عن جوهر رؤية الجمعية في تعزيز الشراكة المجتمعية والتقدير المتبادل، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات هذا العام هو ثمرة لجهد جماعي أصيل. وقالت:

“نحتفل اليوم بنهاية سنة مميزة جدًا في مشوارنا – سنة مليئة بالتحديات، لكن الأجمل أنها كانت مليئة بالإنجازات اللي تجعلنا نبتسم ونفخر من القلب.. كل ما تحقق هو ثمرة تعب وجهد جماعي حقيقي. مش مجهود شخص، ولا قسم، لكن منظومة متكاملة، مؤمنة برسالة، وشغوفة بالتغيير.”

وأضافت هلالي أن الجمعية تمكنت من تخطي تحديات التمويل بفضل جهود التبرعات المجتمعية، ودعم المؤسسات، مثمّنة مساهمات كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وغيرهم من الشركاء.

أبرز إنجازات ADVANCE لعام 2024/2025:

الحصول على اعتماد رسمي من QABA لتقديم برامج تحليل سلوكي تطبيقي (ABA)، ما يُعد خطوة نوعية في تطوير برامج الجمعية.

تنفيذ البرنامج العملي الأساسي لتدريب المتخصصين على العمل مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المشابهة.

تنفيذ برنامج "التدريب من أجل التوظيف" لطلاب الجمعية في مؤسسات ومواقع متنوعة، منها:

مكتبة مدينة نصر، مكتبة القاهرة الكبرى، فندق هلنان لاند مارك، سوبرماركت Spinneys، ومركز الجامعة الألمانية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

تنظيم الحملة السنوية الـ21 لتقبل التوحد، التي شملت:

• ماراثون جامعة المستقبل بمشاركة 80 طالبًا.

• المعرض الإبداعي الـ21 في مركز الهناجر بدار الأوبرا.

• ندوة “أنا كما أنا” برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

• المؤتمر العلمي التوعوي الـ21 بكلية الأميرة فاطمة – جامعة القاهرة.

تنظيم احتفاليات توعوية ومجتمعية في جامعات المستقبل، الألمانية، والبريطانية، لتعزيز قبول الاختلاف ودعم دمج ذوي التوحد.

توسيع الشراكات التعليمية مع جامعات مرموقة (الجامعة البريطانية، جامعة نيو جيزة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، لاستقبال طلابهم في تدريب عملي داخل الجمعية.

تمكين أكاديمي فعّال من خلال تنظيم امتحانات محو الأمية لعدد من طلاب الجمعية.

تنظيم قوافل طبية متخصصة بمركز التقدم للكشف على الأسنان والعيون بدعم من شركات طبية متخصصة.

تنفيذ مبادرات تطوعية، منها التعاون مع بنك الطعام المصري في تعبئة أكثر من 1000 شنطة إفطار رمضان.

رحلات ثقافية ومجتمعية شملت زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومتاحف فنية من بينها متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم، إلى جانب استقبال وفود طلابية من الجامعات المصرية.