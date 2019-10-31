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حوادث

ما هي عقوبة الألفاظ الخارجه فى العمل؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:18 م
صدى البلد
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محمد زهير
أصدرت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بمعاقبة مسؤل بشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، باللوم ، لتحدثه بطريقة غير لائقة ، وتلفظ ببعض الالفاظ الخارجة والمهينة والتى لا تليق بكرامة العمل ، أثناء تحدثه مع مدير إدارة الإنتاج بمصنع الزي والجنود .

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي ان يبذل أقصي درجات الحرص ، فإذا ثبت في حقه اداء العمل باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل .

وثبت يقينا لدي المحكمة من شهادة الشهود ، قيام المحال بتلفظ ألفاظ مهينة وخارجة عن حدود العمل واللياقة ، أثناء تحدثه مع مدير إدارة بالعمل عن موضوع خاص بتغير اللوائح المنظمة لمكان العمل ، وكان يتحدث عن هذه اللائحة بأنها قللت من حقوق العمال ، وتلفظ بألفاظ مخالفة للقانون .
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