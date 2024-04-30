الحبس سنة لمتهم اتجر في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20025 لسنة 2023 جنايات قسم شبرا الخيمة ثان، والمقيدة برقم 2545 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفي.م.ا.م" 22 سنة عامل - ومقيم مدينة الزهور، أنه في يوم 6/8/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا ثاني - محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (اندازول كاربوكساميد)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.