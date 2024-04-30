بدأت الحكومة الجمعة الماضية فى تطبيق قرار عودة التوقيت الصيفي لتوفير الطاقة واستهلاك الوقود الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن مواعيد عمل المصالح الحكومية والمحال التجارية.



مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد بعد تطبيق التوقيت الصيفي



ويتردد المواطنين على البنوك ومكاتب البريد أما الإيداع أو السحب أو الحصول علي الخدمات الخاصة بحاسبتهم وعليه فإن مواعيد البنوك ومكاتب البريد في التوقيت الصيفي تظل كما هي.

وتستقبل البنوك العملاء في تمام الساعة الثامنة ونصف، على أن ينتهي العمل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

و تبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم تطبيق مواعيد غلق المحلات وفق التوقيت الصيفي للقرار الوزاري 456 لسنة 2020 على المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمولات التجارية بالمحافظات حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي 2024 للمحلات يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل وفق القرارالوزاري.

تفاصيل موعد غلق وفتح المحال التجارية

- مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية وفق التوقيت الصيفي العمل من 7 صباحًا، وغلق 11 مساءً

- يتم إضافة ساعة عمل أيام الخميس والجمعة والإجازات

- استثناء خدمات الدليفري للمطاعم والكافيهات والصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والأفران ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة، من مواعيد الغلق

- مواعيد عمل المقاهي والمطاعم والبازارات تبدأ من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا

- مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية تبدأ من 8 صباحًا حتى 7 مساء ما عدا محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.



وكان مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.



وجاء نص المشروع كما يلي «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».



فوائد تطبيق التوقيت الصيفي الجديد



ويعود تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، بالعديد من الفوائد والتي تشمل مساهمته في ترشيد الطاقة والكهرباء، والغاز، والسولار، والمواد البترولية.