عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مواعيد غلق المحلات
مواعيد غلق المحلات التجارية

بدأت الحكومة الجمعة الماضية فى تطبيق قرار عودة التوقيت الصيفي لتوفير الطاقة واستهلاك الوقود الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن مواعيد عمل المصالح الحكومية والمحال التجارية.

txt

أبرزها الاستفادة من ساعات النهار الطويلة.. تعرف على أهداف قانون التوقيت الصيفي

txt

تطبيق التوقيت الصيفي.. احذر غرامة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات


مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد بعد تطبيق التوقيت الصيفي


ويتردد المواطنين على البنوك ومكاتب البريد أما الإيداع أو السحب أو الحصول علي الخدمات الخاصة بحاسبتهم وعليه فإن مواعيد البنوك ومكاتب البريد في التوقيت الصيفي تظل كما هي.

وتستقبل البنوك العملاء في تمام الساعة الثامنة ونصف، على أن ينتهي العمل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق  التوقيت الصيفي

و تبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم تطبيق مواعيد غلق المحلات وفق التوقيت الصيفي  للقرار الوزاري 456 لسنة 2020  على المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والمولات التجارية بالمحافظات حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي 2024 للمحلات يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل وفق القرارالوزاري.

تفاصيل موعد غلق وفتح المحال التجارية 

- مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية وفق التوقيت الصيفي العمل من 7 صباحًا، وغلق 11 مساءً

- يتم إضافة ساعة عمل أيام الخميس والجمعة والإجازات

- استثناء  خدمات الدليفري للمطاعم والكافيهات والصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والأفران ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة، من مواعيد الغلق

- مواعيد عمل المقاهي والمطاعم والبازارات  تبدأ من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا

- مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية تبدأ من 8 صباحًا حتى 7 مساء ما عدا محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.


وكان مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.


وجاء نص المشروع كما يلي «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».

txt

ساعة زيادة لمواعيد غلق المحال التجارية بسبب التوقيت الصيفي لهذا السبب

txt

بعد بدء التوقيت الصيفي.. إعلامي يكشف عن موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني


فوائد تطبيق التوقيت الصيفي الجديد


ويعود تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، بالعديد من الفوائد والتي  تشمل مساهمته في ترشيد الطاقة والكهرباء، والغاز، والسولار، والمواد البترولية.

التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفى بدء تطبيق التوقيت الصيفي مواعيد غلق المحال التجارية مخالفات مواعيد غلق المحال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

موضوعات متعلقة

استثناء الخميس والجمعة.. مواعيد فتح وغلق المحلات مع بداية التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي| محافظ أسوان يوجه بمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال

ترشيحاتنا

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين

تحذير.. كثرة التبول علامة على مرض خطير يسبب الوفاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسواس القهري| أعراض المرض وطرق التعامل معه

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

فيديو

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ