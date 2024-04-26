بعد بدء التوقيت الصيفي.. إعلامي يكشف عن موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

أعلن الإعلامي مينا ماهر موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :" بعد عودة التوقيت الصيفي تصبح مباراة الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءا الأحد أمام دريمز الغاني ".



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة كوماسي الغانية، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغانيفي إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا ياراالرياضي.



ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمدسليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمدعاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى"زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.