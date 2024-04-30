بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين

يدخل قرار زيادة أسعار البنزين في العراق حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد، الأربعاء، بحسب ما أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية.

ووفق وثيقة صادرة عن الشركة ومذيلة بتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب عبود، فإن قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 دينارا للتر الواحد والبنزين الممتاز إلى 1250 دينارا للتر الواحد سيدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 1 / 5 / 2024، على أن ترسل مبالغ الزيادة إلى وزارة المالية ويعاد النظر بشأن الزيادة المذكورة بعد ثلاثة أشهر.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في 26 مارس رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".

وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر مايو المقبل.

كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينارا للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 مايو المقبل.