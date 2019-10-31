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سيارات

لكزس تنوى التوقف في إنتاج موديلISF.. تعرف على السبب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أكد رئيس شركة لكزس في إستراليا سكوت تومبسون أن الشركة لا تخطط لإنتاج الفئة الرياضة IS F في الوقت الراهن وربما لا نشاهدها مرةً أخرى حتى في الجيل القادم الذي يتوقع أن تكشف عنه لكزس في النصف الثاني من 2020.

لم يذكر تومبسون السبب وراء هذا القرار لكنه أقر بأن نسبة المبيعات أقل بكثير من مبيعات المنافسيين الألمانيين. جاء هذا الخبر لينفي جميع الشائعات التي انتشرت حول IS F وكان أبرزها هو تزويدها بمحرك LS المكون من 6 سلندر ثنائي التيربو والذي كان المفترض أن يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 10 سرعات .

IS F الحالية مزودة بمحرك V8 بحقن مباشر للوقود سعة 5 لتر يولد 416 حصان و 503 نيوتن-متر من عزم الدوران مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ب 8 سرعات.

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