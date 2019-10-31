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فن

حفل موسيقي لفرقة "قصر الغورى" بالسحيمى

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:55 م
أحمد البهي
بمناسبة المولد النبوي الشريف، يقيم مركز إبداع " بيت السحيمي"- بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء الإثنين 4 نوفمبر حفلآ فنيًا لفرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات والأنشايد الدينية منها "طلع البدر علينا" ، "سلام الله يا طه"، "لأجل النبي" ،" محمد نبينا"،"قمر سيدنا النبي"،"رقت عيناي شوقاَ".

الحفل يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.
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