حفل موسيقي لفرقة "قصر الغورى" بالسحيمى

بمناسبة المولد النبوي الشريف، يقيم مركز إبداع " بيت السحيمي"- بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء الإثنين 4 نوفمبر حفلآ فنيًا لفرقة "قصر الغورى" للموسيقى العربية.
ويتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات والأنشايد الدينية منها "طلع البدر علينا" ، "سلام الله يا طه"، "لأجل النبي" ،" محمد نبينا"،"قمر سيدنا النبي"،"رقت عيناي شوقاَ".
الحفل يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ويتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات والأنشايد الدينية منها "طلع البدر علينا" ، "سلام الله يا طه"، "لأجل النبي" ،" محمد نبينا"،"قمر سيدنا النبي"،"رقت عيناي شوقاَ".
الحفل يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.