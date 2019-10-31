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مرأة

يعطي أفضل ابتسامة.. تعرف على أنواع فينير الأسنان وفوائده

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن هناك نوعين من فينير الأسنان، هما الفينير الثابت والفينير المتحرك، ويطلق على الفينير المتحرك "الابتسامة السرية" وهي طريقة خفية للحصول على أفضل ابتسامة بأسرع وقت وبأقل التكاليف.

وأوضح الدكتور باسم سمير، أنه يتم تصنيع الفينير المتحرك من مادة بلاستيكية بعد أخذ قياسات الأسنان في عيادة طبيب الأسنان، كما أن إجراء تركيب فينير الأسنان المتحرك أسرع وأسهل من إجراء تركيب الفينير الثابت فالفينير المتحرك يتطلب جلستين فقط الأولى للقياس والثانية للتركيب.

وأضاف أن فينير الأسنان المتحرك يتميز بأن تكلفته منخفضة مقارنة مع الفينير الثابت التقليدي، فضلا عن أن فينير الأسنان تقنية تجميلية وليست علاجية حيث يعمل على علاج بعض المشاكل التجميلية التي تعانيها الأسنان إما لقلة العناية الشخصية بالأسنان وإما بسبب إتباع بعض العادات الخاطئة.

وأشار باسم سمير، إلى أن الفينير يعالج مشاكل اصفرار الأسنان الناتجة عن التدخين أو تناول مشروبات الكافيين بشكل مستمر، وكذلك مشاكل الأسنان المتباعدة وغير المتناسقة وهي عيوب خلقية يعمل الفينير على تجميلها وإخفائها.
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