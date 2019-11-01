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رياضة

أهلي 2003 يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية غدًا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣، ضيفًا على فريق وادي دجلة، في الساعة الثالثة عصر غد السبت، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

كان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه طنطا، بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة السادسة، ولكنه لم يلعب في الجولتين السابعة والثامنة نظرا لأن فريقي أف سي مصر والمصري اللذين كان من المقرر أن يواجهما الأهلي في هاتين الجولتين لم يشاركا في البطولة.

ويسعى الأهلي للفوز على دجلة في مباراة الغد لمواصلة مسيرة الانتصارات التي يحققها منذ بداية البطولة، حيث فاز في ٥ مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، ولم يتعرض لأية هزيمة.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ١٦ نقطة، جمعها من الفوز على سموحة ٢ – صفر، والتعادل مع الزمالك سلبيًا، والفوز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وأخيرًا على طنطا ٥ – ١، مسجلًا ١٤ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي كل من محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وعلاء مأمون طبيبا الفريق وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال وأحمد ممدوح إخصائيا للتدليك.

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