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منوعات

في أقل من دقيقة.. هواوي تبيع 100 ألف وحدة من Mate 30 5G

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
Mate 30 5G
Mate 30 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هواوي "Huawei" الصينية، أنها باعت 100 ألف وحدة من هاتفي Mate 30 5G وMate 30 Pro 5G، التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في أقل من دقيقة واحدة، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندى.

وفتحت عملاق التكنولوجيا الصينية باب التسجيل الخاص لشراء هاتفي Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G، منذ نحو 10 أيام، ولكنها تمكنت من بيع كمية هائلة منها في دقيقة واحدة، وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها الشركة من بيع وحدات كثيرة في ساعات قليلة من طرح هواتفها، ففي شهر أكتوبر الماضي باعت نحو مليون وحدة من هاتفها الذكي Mate 30، وذلك في بضع ساعات من طرحه في الصين.

ومن المقرر أن تقوم "هواوي" بطرح الهاتفين للبيع مرة أخرى في 5 نوفمبر الجاري، وفي هذه المرة سوف يحظى عدد من الفائزين بالحصول على ساعتها الذكية هواوي ووتش جي تي "2 Huawei Watch GT2"، أو الحاسوب اللوحي Mediapad M6، أو سماعات الأذن FreeBuds 3 مجانًا كمكمل للهاتف الذكي.

ويباع هاتفي Mate 30 5G، و Mate 30 Pro 5G في الصين بسعر يعادل 705 دولارات، و899 دولارًا، وتأتي الهواتف بمعالج الشركة الأحدث Kirin 990 مع مودم 5G، وبطارية بسعة 4200/4500 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بسرعة 40 واط، والشحن اللاسلكي السريع بسرعة 27 واط.

ويدعم الهاتفان اللذان يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، ويتوفران بلونين لا تتوفر بهما نسختا Mate 30 العادية وهما البرتقالي، والأخضر.
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