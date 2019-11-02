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أخبار العالم

يائير لابيد يهدد قادة حماس والجهاد.. تعرف ماذا قال؟

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
لابيد يهدد قادة حماس
لابيد يهدد قادة حماس والجهاد
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سمر صالح
ذكرت القناة 13 العبرية، أن عضو الكنيست الإسرائيلي يائير لابيد، طالب الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات وتوسيع آليات الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وبحسب القناة، قال لابيد، إنه "يجب الرد بقوة ودون تردد على إطلاق الصواريخ من غزة، ويجب أن يعلم قادة حماس والجهاد الإسلامي أنهم سيدفعون حياتهم ثمنًا لأي هجوم"، وفق تعبيره.

وأضاف لابيد: "يجب أن نرد على الإرهاب بالقوة وليس بحقائب الدولار".

وأشار إلى أن "سياسة التصالح والهدوء التي انتهجها نتنياهو، مفلسة"، مطالبًا الجيش الإسرائيلي بتوسيع آليات الرد بما يشمل العودة إلى سياسة الاغتيالات.
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