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سيارات

الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
مازدا 6
مازدا 6
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اشرف عطية
في هذا الوقت من العام نَعرف جميعًا الفائزين والخاسرين في تقرير مؤسّسة السنوي الذي يتضمّن قائمة بأفضل ١٠ سيارات اعتمادية في العام.

تقوم المنظمة الدولية المتخصّصة في تقييم السيارات “كونسيومر ريبورتس” (Consumer Reports) بجمع بيانات من ٤٧٠.٠٠٠ سيارة، مركّزة على ١٧ مشكلة مختلفة من أجل الخروج بـ”تقييم متوقّع للاعتمادية” لكل سيارة منها. يتم بعد ذلك ضمّ هذا التقييم إلى البيانات التي جمّعتها “كونسيومر ريبورتس” نفسها من الاختبارات التي تقوم بها، فضلًا عن مدى شعور المستهلكين بالرضا عن أداء سياراتهم، ليحصل كل طراز على تقييم عام.

وفي قائمة هذا العام لأفضل ١٠ سيارات اعتمادية سيطرت الموديلات اليابانية على القائمة إذ تواجد بالقائمة ٨ موديلات يابانية إلى جانب موديل كوري وآخر أمريكي.

جاء في المركز الأول الطراز تويوتا بريوس C وهو الموديل الهاتشباك الهجين الذي يوفّر معدلات استهلاك استثنائية من الوقود في القيادة المدنية حسب اختبارات “كونسيومر ريبورتس”.

وفي المركز الثاني حلّ الطراز لنكولن كونتيننتال الذي أثبت أنه مريح للغاية وهادئ جدًا؛ مما يجعله ملائمًا للرحلات الطويلة، كما أن المقصورة مصنوعة من مكوّنات عالية الجودة مع مستويات رحابة استثنائية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب تويوتا برايوس برايم إذ إن هذه النسخة الهجين المزوّدة بشاحن احتفظت بالمزايا العديدة لبرايوس التقليدية إلى جانب أنها تضيف أميالًا أخرى من القيادة بالوضعية الكهربائية وحدها.

وفي المركز الرابع هناك سوبارو كروستريك التي أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى زبائن سيارات الكروس اوفر بفضل كونها مريحة وهادئة مع تجهيزات سلامة وأمان وفيرة.

وحلّت تويوتا برايوس في المركز الخامس في القائمة إذ احتفظت بمكانتها بوصفها واحدة من أفضل الموديلات استهلاكًا للوقود لسنوات.

وبالنسبة للمراكز من السادس إلى العاشر، فاحتلتها موديلات مازدا ٦ وكيا سيدونا وهوندا فيت وليكزس NX وأخيرًا مازدا CX-5 .
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
الياباني يكسب.. أفضل 10 سيارات اعتمادية لعام 2019 .. شاهد
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