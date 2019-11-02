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فن

الدنيا وحشة من غيرك أوى .. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:31 م
طلعت زكريا و ايمي
طلعت زكريا و ايمي
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محمد بدران
استعادت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وقامت برثائه بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إيمي زكريا صورة لها، برفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت قائلة: "أوقات كتير بيبقا نفسى ترجع احضنك اوى وأبوس رجلك وأقولك يارب مكنش قصرت معاك وأوقات تانيه بقول هو فى مكان احسن وارتاح من الدنيا المزيفة اللى احنا فيها دى وحشتنى اوى يااغلى الناس والحمد لله انك جيت وطمنتنى عليك.. بحبك.. الدنيا وحشه من غيرك اوى يابابا".

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي منذ شهر بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
الدنيا وحشة من غيرك أوى .. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها
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