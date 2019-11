الدنيا وحشة من غيرك أوى .. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها

View this post on Instagram

أوقات كتير بيبقا نفسى ترجع احضنك اوى وأبوس رجلك وأقولك يارب مكنش قصرت معاك وأوقات تانيه بقول هو ف مكان احسن وارتاح من الدنيا المزيفة اللى احنا فيها دى وحشتنى اوى يااغلى الناس والحمد لله انك جيت وطمنتنى عليك 🙏💔بحبك 💔الدنيا وحشه من غيرك اوى يابابا