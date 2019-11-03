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فن

انضمام هاكان كورتاش لفريق عمل امراة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:08 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
انضم هاكان كورتاش إلى فريق عمل مسلسل امرأة ، والذى يتم عرضه حاليًا ، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير دوره خلال الفترة القليلة القادمة.

يذكر أن مسلسل "إمرأة" حقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا، وحصل على أربع جوائز عالمية، وتم عرض الحلقات الأولى منه ام 2017.

وتدور أحداثه حول "بهار" أرملة شابة وأم لطفلين، تخلت عنها والدتها في الثامنة من عمرها، وفقدت جدتها ووالدها، ومن ثم زوجها الذي أحبته بجنون وبعد ان توفي في حادث غامض. مما يدفعها الى مواجهة كل التحديات.
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