الانزلاق الغضروفى.. سبب شائع وراء الإصابة به وهكذا تحمى نفسك

بعد إصابة محمد منير.. أسباب صادمة للإصابة بالانزلاق الغضروفى

بدون جراحة.. طرق علاجية طبيعية لمرضى الانزلاق الغضروفي

علامات تحذيرية للإصابة بالانزلاق الغضروفي انتبهى لها

أعراض الانزلاق الغضروفى انتبهى لها

احمى نفسك من الإصابة بحيل مجربة

حيل سهلة للحفاظ على العمود الفقرى

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- الحفاظ على عظام قوية وصحية:

بعد إصابة المطرب محمد منير بالانزلاق الغضروفي واضطراره للجلوس على كرسي أثناء غنائه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، إليك كل ما لا تعرفينه عن المرض وأسباب الإصابة به وأعراض تحذيرية لا تغفليها وكيف تحمى نفسك من الإصابة فى سن مبكرة بهذه الحيل.أكد هشام شاكر، استشاري جراحة العمود الفقرى، أن الانزلاق الغضروفي يصيب الأشخاص بنسبة تصل إلى ٧٠%، وقد تكون أولى العلامات التي تشير إلى حدوث الانزلاق الغضروفي ألم شديد في منطقتي الظهر والرقبة، وقد يتسبب اضطرار البعض إلى اتخاذ وضعية جلوس خاطئة لفترة طويلة بسبب طبيعة عملهم مثل السائقين أو بسبب عدم معرفة البعض الوضعية الصحيحة للجلوس، فى الإصابة بآلام أسفل الظهر وازدياد مشاكل الانزلاق الغضروفي.وقال إن الانزلاق الغضروفي يتسبب في ألم حاد ومستمر لفترات طويلة تتعدى أكثر من شهر، وتجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.وأضاف: "ومن أهم الأشياء التي يشعر بها مريض الانزلاق الغضروفي عدم القدرة على الحركة أو الجلوس وملازمة الفراش لفترات طويلة، وذلك لعدم قدرته على الحركة على الإطلاق".وأوضح هشام شاكر أن آلام الانزلاق الغضروفي يمكن أن تصاحبها آلام في القدم أو الرقبة أو اليدين، وهي من أبرز العلامات التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وذلك لأنها تؤثر على الأعصاب الموصلة باليدين والرقبة.وتابع: "إن تناول المسكنات، وعدم علاج الإصابة بالانزلاق الغضروفي، يمكن أن يتسبب في تفاقم الحالة، وزيادة حجم الإصابة والآلام والأعراض".وتشمل أعراض الانزلاق الغضروفي الإحساس بالتخدير والألم الذي يمتد إلى ذراعيك أو الساقين ويزداد سوءا في الليل أو مع حركات معينة، والألم الشديد الذى يزداد سوءا بعد الوقوف أو الجلوس أو عند المشي لمسافات قصيرة، بالإضافة إلى ضعف العضلات غير المبرر مع الشعور بالوخز وألم أو الإحساس بالحرقة في المنطقة المصابة.من أبرز الأسباب الصادمة للإصابة بالانزلاق الغضروفى هى التقدم في السن، وذلك لأن الأقراص الخاصة بك تبدأ في فقدان بعض من المياه الواقية، وذلك بالإضافة إلى اتباع بعض العادات الخاطئة والإصابة بالوزن الزائد.ويمكن اكتشاف الانزلاق الغضروفى من خلال تصوير العظام والعضلات في العمود الفقري وتحديد المناطق التالفة، باستخدام بعض الأشعات، وتشمل أشعة X والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي.ووفقا لموقع "هيلث"، يمكن لمعظم الناس تخفيف الألم الناتج عن الانزلاق الغضروفي باستخدام برنامج التمارين التي تعتمد على الاسترتش، وتقوية الظهر والعضلات المحيطة بها.وقد لا يكون من الممكن منع الإصابة بالانزلاق الغضروفي، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للحد من خطر تطوير الانزلاق، وتشمل هذه الخطوات الانحناء ورفع الركبتين وليس الخصر عند حمل الأشياء الثقيلة، والحفاظ على وزن صحي وعدم الجلوس لفترات طويلة، والتمدد من فترة لأخرى والقيام بتمارين لتقوية العضلات في ظهرك، والساقين، والبطن.وقال الدكتور أحمد رفعت، أخصائي العلاج الطبيعي، لـ"صدى البلد"، إن العلاج الطبيعي يعد إحدى الطرق البديلة لبعض العمليات الجراحية وليس جميعها، حيث يساعد على تخفيف الآلام الناتجة عن الانزلاق الغضروفي وخشونة الركبة، كما أن هناك بعض الحالات الأخرى كأصابات المخ والأعصاب، وبعض جراحات المخ التي تؤثر على الحركة، وقد تكون هذه الحالات علاجها الوحيد هو العلاج الطبيعي لاستعادة حركة المريض.وأضاف أن العلاج الطبيعي يعمل على تخفيف الألم ويعتبر أفضل من المسكنات التي تضر أجهزة الجسم المختلفة وتؤثر صحيا على المريض.يمكنك الحفاظ على صحة العمود الفقرى بوجه عام بمجموعة حيل عليك اتباعها لمنع الآلام المزعجة وبعض العادات الخاطئة التى يجب التوقف عنها، وذلك حسبما يقدمها موقع "برايت سايد" والتى تتلخص فى الآتى:- تأكدى من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم:لا تغفلى تناول الكالسيوم فهو الأساس فى الحفاظ على صحة العظام وعليك الاكثار من تناول الاطعمة الغنية بالكالسيوم.- فيتامين د:فيتامين (د) هام في الحفاظ على صحة العظام والأسنان لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويمكنك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية به مثل الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون ومنتجات الألبان والحبوب وكبد البقر والجبن والبيض.- حافظى على وزنك الطبيعي:تعتبر السمنة أيضًا أحد عوامل الخطر التي تساهم في كسور العظام وعدم سلامة العمود الفقرى، ولا تتبعي أبدًا نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية.- ممارسة الرياضة:لصحة عظامك والعمود الفقرى والبقاء بصحة جيدة لأطول فترة ممكنة، تحتاجين إلى الحفاظ على لياقتك البدنية فقط، استشيرى طبيبك قبل البدء في أي برنامج.الإقلاع عن التدخين:احرصى عند اختيار الحذاء أن يكون مشط القدم مستقيمًا، وبالتالي لا تعاني فقرات الظهر السفلية من الألم.