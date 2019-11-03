ملياردير هندى: السعودية على موعد مع ثروة جديدة

أكد رجل الأعمال والملياردير الهندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "OYO Room" ريتيش أجاروال أن السعودية على أعتاب نقلة نوعية في ارتفاع السياحة الداخلية عقب الإصلاحات التى تحدث في المملكة.



وقال أجاروال على هامش مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، وفقا لتصريحات نشرتها اليوم الأحد، صحيفة "آراب نيوز" إن المملكة العربية السعودية تشكل أهمية حاسمة فيما يتصل باستراتيجية النمو العالمي التي تتبناها شركته التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي.



وأضاف أن المملكة عرضت فرص رائعة للتعاون في مجال السياحة، وأن شركة OYO Room بدأت في الاستثمار في السعودية منذ عشرة أشهر ب9000 غرفة فندقية في 14 مدينة بحوالى 600 ألف عميل إلا إننا نأمل في زيادة هذا العدد مليوني عميل العام المقبل.



كما ذكر بأن المملكة على أعتاب تحقيق ازدهار في السياحة الداخلية حسب خطة المملكة بحلول 2030 خاصة في مجال السياحة الداخلية حيث من المتوقع أن يسافر حوالى 30 مليون سائح من مكة إلى المدينة بحلول عام 2030، وبالتالى سيتم العمل على زيادة نسبة الاستثمار في السياحة الداخلية.