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رياضة

صدمة جديدة لمحمود كهربا.. تفاصيل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
كهربا لاعب افيس البرتغالى
كهربا لاعب افيس البرتغالى
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إسماعيل محمود
خسر نادي أفيس، الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا، أمام مضيفه نادي بورتو ، بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي.

شارك كهربا كبديل في الدقيقة 73، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف، أحرزه ماركانو في الدقيقة 13، ليتلقى أفيس خسارته التاسعة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بورتو للنقطة 25 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي أفيس عند النقطة 3 في المركز الثامن عشر والأخير.
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