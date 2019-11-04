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رياضة

هاني حتحوت ينتقد المداعبة بين مجدي عبد العاطي وأحمد عبدالله على فيس بوك.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت إنه لا يصح أن يقحم أي لاعب أو إعلامي أو مسئولًا في الوسط الرياضي المداعبة في كل شئ، تحت سقف الصداقة، لأن الصداقة يجب ألا تؤثر سلبًا على الاحترافية ومسابقة الدوري.

وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» أن ما جرى على الفيس بوك بين مجدي عبدالعاطي وأحمد عبدالله،و أثار الجدل غير مقبول، لا سيما أنه بين مدرب لنادي يلعب في مسابقة الدوري مع عن الدوري لكونه عضوًا في اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

وأوضح هاني حتحوت أن المحادثة التي جرت بينهم تقلل من مسابقة الدوري رغم أنه سؤال مشروع لمجدي عبدالعاطي مدرب أسوان ولكنه ليست هذه طريقة عرضه، أو الرد عليها بهذه الطريقة من قبل الكابتن أحمد عبدالله .
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