الجيش الوطني الليبي يكشف نتائج العمليات ضد ميليشيات إرهابية في طرابلس ومصراتة

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن العمليات الجوية للقوات المسلحة الليبية في استهداف دشم للمليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، ودشم بمطار الكلية الجوية مصراتة.



وقال البيان الصحفي الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إنه من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة الليبية تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، حيث أكدت مصادر الاستخبارات بتحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرةUAV وم/ط، هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.



وأضاف أنه تم تنفيذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة، والتعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.



وحول نتائج هذه الضربات، ذكر أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح، وبفضل قدرات سلاح الجو الليبي أصبحت السيادة الجوية كاملة لها نتيجة رفع قدراتها في الاستطلاع والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.





