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مرأة

خبيرة أبراج تحذر الحمل.. وتنصح القوس من وقوع هذا الأمر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
الابراج
الابراج
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آلاء حسن
قالت منى أحمد، خبيرة الابراج وعلم الفلك، إن الحمل برج ناري يحكمه كوكب المريخ، والقوس برج ناري يحكمه كوكب المشتري فتوافق حوالي 60%.

وأضافت منى أحمد، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الحمل عنيد، متسلط وسريع الهواجس، وصاحب القلب الابيض، على عكس القوس نتيجة أنه قيادي، رازين، متفهم للأمور.

وأردفت خبيرة الابراج وعلم الفلك، أن الحمل طموح، ويتجنب المشاكل ويقترب من المشاكل، ووجهت نصيحة للبرجين، قائلة " عليكم بالمثابره والسياسة بين العلاقة حتي تكون من اروع العلاقات في الابراج".
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