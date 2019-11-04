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مرأة

مش هتصدق ... ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
القرنبيط
القرنبيط
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هاجر هانئ
القرنبيط يعد من الأكلات التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص و بالأخص فى فصل الشتاء لأنه من الأطعمة التى تساعد على الشعور بالدفء، و يتمتع القرنبيط بالعديد من الفوائد الصحية نظرا لإحتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم .

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول القرنبيط باستمرار و تتمثل فى التالي:

-يحد من مشاكل السرطان وخاصة سرطان البروستاتا
-يحتوي على المعادن التي تعزز السائل المنوي
-مصدرا جيد للكالسيوم المهم للعظام والأسنان
-يقي المسنين من الإصابة بكسور العظام
-يقلل مخاطر السكتة الدماغية
-يحافظ على أداء الكليتين
-يقضي على البكتيريا الضارة التى توجد بالمعدة
-خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم
-يساعد على الحد من تصلب الشرايين وأمراض القلب
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