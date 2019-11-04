مش هتصدق ... ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

القرنبيط يعد من الأكلات التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص و بالأخص فى فصل الشتاء لأنه من الأطعمة التى تساعد على الشعور بالدفء، و يتمتع القرنبيط بالعديد من الفوائد الصحية نظرا لإحتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم .



كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول القرنبيط باستمرار و تتمثل فى التالي:



-يحد من مشاكل السرطان وخاصة سرطان البروستاتا

-يحتوي على المعادن التي تعزز السائل المنوي

-مصدرا جيد للكالسيوم المهم للعظام والأسنان

-يقي المسنين من الإصابة بكسور العظام

-يقلل مخاطر السكتة الدماغية

-يحافظ على أداء الكليتين

-يقضي على البكتيريا الضارة التى توجد بالمعدة

-خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم

-يساعد على الحد من تصلب الشرايين وأمراض القلب