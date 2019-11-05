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مرأة

يتوجعون بصمت.. مواليد هذه الأبراج تظهر عكس ما تخفى.. تعرف عليهم.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
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آية التيجي - الاء حسن - عدسة / صلاح مهدي
قالت خبيرة الأبراج منى احمد، ان هناك أبراجا تظهر عكس ما تخفي، وأصحابه يكون بداخلهم معاناة كبيرة أو يمرون بأزمات، ولكنهم يظهرون عكس ما يخفون.

وتابعت منى احمد، أن من أكثر الأبراج التي تظهر عكس ما تخفي هو برج الحمل، حيث انه يكون لديه العديد من المشاكل، ويمر بأزمات عصيبة، إلا أنه يحرص على عدم إظهارها لمن حوله، فتجده مبتسم دائما، ويبعث الأمل فيمن حوله.

وأكدت منى احمد، خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" ، إلى أن برج الحوت يمكن أن يظهر لمن حوله بأنه سعيد للغاية، إلا انه يكاد ينفجر من الالم الذي بداخله، لانه بطبيعته يحب ان يكون مصدر للبهجة والطاقة الإيجابية لمن حوله.

وأشارت منى أحمد، إلى أن برج السرطان في بعض الأحيان يمكن أن يخفي ما بداخله على من حوله، ولكن لا يصمد كثيرا، وسرعان ما يفجر ، ويظهر وجعه لمن حوله.

وتابعت منى احمد، ان برج القوس، يليه برج الدلو يمكن أن يتعامل مع أزمته على بعيدا عن العمل، وحياته بشكل عام، حيث انه يمكن يفصل حياته الشخصية أو ما يعانيه، ولا يجعله يؤثر بالسلب عليه.
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