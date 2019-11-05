كيار يتلاشى.. وإعصار مها يتحول لمدمر ويهدد 3 دول خليجية

تترقب دول الخليج العربي تطورات إعصار مها والذي حذرت من خطورته هيئات الأرصاد في دول السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، لافتة الى ان العاصفة المدارية تتمركز حول شرق بحر العرب، ومن المحتمل ان تتطوّر إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.



وذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن العاصفة المدارية تطورت إلى الدرجة الأولى، وحددت موقعها عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقًا



واضافت هيئة الارصاد السعودية بأن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110 - 120 كم في الساعة)، ويتحرّك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد".



وحذرت من انه من المتوقع أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية" خلال الساعات الـ 24 المقبلة.



وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة المدارية "كيار" (KYARR) في بحر العرب، بدأت تتلاشى مع استمرار تأثيرها في أجزاءٍ من خليج عدن والصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة المقبلة.



وأكدت هيئة الارصاد السعودية استمرار مراقبة الحالات، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أيّ مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بها.



وفي الامارات، حذر المركز الوطني للأرصاد من احتمال ان تضرب العاصفة المدارية "مها" شرق بحر العرب بعد ان تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وموقعه عند خط عرض 17.6 شمالًا وخط طول 65.9 شرقًا، وسرعة الرياح حول مركزه تصل 120 - 130 كم في الساعة.



ومن جانبها ايضا حذرت الأرصاد العُمانية، من أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة تصل إلى 65 عقدة، وتبعد حاليا 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة، مع استمرار تحركها باتجاه الشمال - الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب.. وتابعت أن التوقعات تشير إلى تغيير الإعصار مساره باتجاه سواحل الهند.



