Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كيار يتلاشى.. وإعصار مها يتحول لمدمر ويهدد 3 دول خليجية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
اعصار مها
اعصار مها
Advertisements
على صالح
تترقب دول الخليج العربي تطورات إعصار مها والذي حذرت من خطورته هيئات الأرصاد في دول السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، لافتة الى ان العاصفة المدارية تتمركز حول شرق بحر العرب، ومن المحتمل ان تتطوّر إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن العاصفة المدارية تطورت إلى الدرجة الأولى، وحددت موقعها عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقًا

واضافت هيئة الارصاد السعودية بأن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110 - 120 كم في الساعة)، ويتحرّك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد".

وحذرت من انه من المتوقع أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية" خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة المدارية "كيار" (KYARR) في بحر العرب، بدأت تتلاشى مع استمرار تأثيرها في أجزاءٍ من خليج عدن والصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة المقبلة.

وأكدت هيئة الارصاد السعودية استمرار مراقبة الحالات، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أيّ مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بها.

وفي الامارات، حذر المركز الوطني للأرصاد من احتمال ان تضرب العاصفة المدارية "مها" شرق بحر العرب بعد ان تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وموقعه عند خط عرض 17.6 شمالًا وخط طول 65.9 شرقًا، وسرعة الرياح حول مركزه تصل 120 - 130 كم في الساعة.

ومن جانبها ايضا حذرت الأرصاد العُمانية، من أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة تصل إلى 65 عقدة، وتبعد حاليا 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة، مع استمرار تحركها باتجاه الشمال - الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب.. وتابعت أن التوقعات تشير إلى تغيير الإعصار مساره باتجاه سواحل الهند.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بدء الإعصار المدمر شرق بحر العرب متجها لـ سلطنة عمان

تطورات الـ 24 ساعة القادمة | توضيح من السعودية بشأن إعصار كيار

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

إعصار كيار يتطور إلى الدرجة الرابعة.. والأرصاد تكشف تأثيره على السعودية

تحذير هيئة الأرصاد: عاصفة وإعصار من الدرجة الأولى يتجهان نحو السعودية.. تفاصيل

إعصار مداري من الدرجة الأولى على أبواب السعودية

ترشيحاتنا

تعرف على خطوات حجز شقة بالإسكان الاجتماعي

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام

اخبار الرياضة ليلا.. تركي آل الشيخ يتحدث عن عودة أبوتريكة واستاد الأهلي.. موعد مباراة القمة وتطبيق الـVAR

لاعب بيراميدز: لا نخشى مواجهة الأهلي والزمالك وعبد الله السعيد لا بديل له

في 3 أيام فقط.. اهزمي السمنة برجيم مجرب لنسف الدهون

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات