لكل اسم حكاية.. أولاد صقر في الشرقية طائر جارح أم عائلة عريقة

يُعد مركز ومدينة أولاد صقر أحد مراكز محافظة الشرقية، ويقع بالقرب من محافظة الدقهلية، وبالقرب من مركز كفر صقر، ومركز فاقوس والحسينية ويمتهن أهلها الزراعة نظرًا لطبيعة تربتها الخصبة وهو سادس مركز من حيث المساحة بنسبة 6.68 % بالنسبة للمحافظة.





سبب التسمية





سمي المركز بهذا الاسم نظرًا لأنها كانت مأوي للصقور في القدم وحسب أقوال أخري فإنه كان هناك شخص يدعى "صقر" أتي الي مصر مع الفتح الإسلامي وعاش في منطقة سميت كفر صقر وعاش بعد ذلك ابنائه لذلك سميت بهذا الاسم .





وتنقسم مدينة اولاد صقر إلي قسمين وهما البر الشرقي والغربي ومن أهم معالم المدينة المسجد الكبير والذي يعد أقدم وأول مسجد بالمدينة ومسجد الحاجة صباح.





المناطق الأثرية





توجد العديد من المناطق الأثرية بالقرب من أولاد صقر مثل حفائر قرية بني منصور التي تبعد كم عن المدينة، والتي يعتقد انتمائها لاحدي القري الفرعونية القديمة والتي كانت تسمى آنذاك بديفا نيوز وتم استخراج بعض من المومياوات والأواني الفخارية التي يرجع تاريخها الي عصر ما قبل الأسرات وتم نقلها الي متحف المحافظة في تل بسطة، وأيضا حفائر جزيرة مطاوع وهي قرية تابعة لأولاد صقر وقديما كان هذا الموقع هو أحد المدن القديمة التي تقع بالقرب من الفرع التانيسي أحد روافد النيل القديمة وجد بها بعض التوابيت والمقابر التي ترجع إلى العصر الروماني.





أشهر القرى التابعة للمركز



