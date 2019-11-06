Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية.. أولاد صقر في الشرقية طائر جارح أم عائلة عريقة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
مركز ومدينة أولاد
مركز ومدينة أولاد صقر
Advertisements
محمد الطحاوي
يُعد مركز ومدينة أولاد صقر أحد مراكز محافظة الشرقية، ويقع بالقرب من محافظة الدقهلية، وبالقرب من مركز كفر صقر، ومركز فاقوس والحسينية ويمتهن أهلها الزراعة نظرًا لطبيعة تربتها الخصبة وهو سادس مركز من حيث المساحة بنسبة 6.68 % بالنسبة للمحافظة.

سبب التسمية

سمي المركز بهذا الاسم نظرًا لأنها كانت مأوي للصقور في القدم وحسب أقوال أخري فإنه كان هناك شخص يدعى "صقر" أتي الي مصر مع الفتح الإسلامي وعاش في منطقة سميت كفر صقر وعاش بعد ذلك ابنائه لذلك سميت بهذا الاسم .

وتنقسم مدينة اولاد صقر إلي قسمين وهما البر الشرقي والغربي ومن أهم معالم المدينة المسجد الكبير والذي يعد أقدم وأول مسجد بالمدينة ومسجد الحاجة صباح.

المناطق الأثرية

توجد العديد من المناطق الأثرية بالقرب من أولاد صقر مثل حفائر قرية بني منصور التي تبعد كم عن المدينة، والتي يعتقد انتمائها لاحدي القري الفرعونية القديمة والتي كانت تسمى آنذاك بديفا نيوز وتم استخراج بعض من المومياوات والأواني الفخارية التي يرجع تاريخها الي عصر ما قبل الأسرات وتم نقلها الي متحف المحافظة في تل بسطة، وأيضا حفائر جزيرة مطاوع وهي قرية تابعة لأولاد صقر وقديما كان هذا الموقع هو أحد المدن القديمة التي تقع بالقرب من الفرع التانيسي أحد روافد النيل القديمة وجد بها بعض التوابيت والمقابر التي ترجع إلى العصر الروماني.

أشهر القرى التابعة للمركز

قرية الصوفية وجزيرة مطاوع وقرية منشأة الأمير وقرية منشأة ناصر وتلراك والحصوة والسعادات وعزبة الفاخورة وقرية البرية وقرية أبو زيدان وقرية البحاروة والسعادات وبني عبس وبني حسن وبني منصور.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. الواسطي ببني سويف: بلد الدين والسياسة والآثار.. أنجبت القديس أنطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم والجدة تيتل أم الشهداء والإمامين البوصيري والبويطي

لكل اسم حكاية.. تعرف على أسباب تسمية قرى جنوب الاقصر

لكل اسم حكاية.. قويسنا بدأت بمنشأة صبري وانتهت بالشيخ القويسني.. إحدى قلاع الصناعة المصرية

افوة وزلطة والحرجة.. تعرف على أغرب أسماء القرى في بني سويف

لكل اسم حكاية.. قرية الشيخ عبادة بالمنيا ومارية القبطية زوجة الرسول

لكل اسم حكاية.. قال عنها عمرو بن العاص جنة الله الخضراء.. سر تسمية "ههيا" بالشرقية

ترشيحاتنا

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

خطأ الماضي.. تركي آل الشيخ يتحدث عن استاد الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

المهووس بالخلافة.. كيف يدمر أردوغان جمهورية أتاتورك؟

تركي آل الشيخ عن المصالحة مع الخطيب: وقعنا في فخ واستدرجنا لحرب

في أجواء رومانسية.. مي عمر تتالق بالأبيض مع زوجها

هل ارتجاع المريء يفسد الصوم ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط أكبر عصابة لسرقة الكابلات في السعودية.. قتلوا وأحرقوا جثة واحد منهم

شاهد لحظة نجاة مواطن سعودي من حادث على طريق سريع

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد