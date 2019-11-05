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رياضة

جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو يغادرون إلى بلادهم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يتوجه جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حاليًا في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني والإداري بالنادي، على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويتوجه أجايي من دبي إلى نيجيريا مباشرة، وذلك لتجديد جواز السفر الخاص به، وأكد على عودته في الموعد المحدد له للانتظام في المران.

كما يتوجه الثلاثي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو إلى بلادهم؛ للانضمام للمنتخبات الوطنية؛ استعدادًا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
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